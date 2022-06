Malwarebytes heeft versie 4.2.2 van zijn gelijknamige antivirusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals bijvoorbeeld kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtime-bescherming. In deze uitgave treffen we de volgende veranderingen en verbeteringen aan:

Improvements Detection and remediation.

Performance.

Updating functionality. Issues Fixed rundll32 AE block in Word.

Mwac.sys BSOD: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA under certain circumstances.

Telemetry error "processPath is empty" after MWAC exclusion is added using tray.

A few UI issues.

Users report to lose connection (visibility) to the LAS or Network Neighborhood after upgrading to component package version 1.0.1070.