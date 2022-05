Versie 2020.10 van Waterfox is uitgekomen. Waterfox is een webbrowser gebaseerd op de broncode van Firefox. Het project is in 2011 gestart door de toentertijd zestienjarige Alex Kontos en was een van de eerste 64bit-browsers op de markt. Er zijn twee versies beschikbaar van de browser. Waterfox Classic is gebaseerd op de legacycode, heeft nog steeds ondersteuning voor Npapi-plug-ins, maar krijgt nog alleen beveiligingsupdates en bugfixes. Waterfox Current is gebaseerd op de moderne broncode, heeft geen plug-in-whitelist en stuurt geen telemetrie naar Mozilla of Waterfox. De changelog voor deze uitgave laat weinig veranderingen zien, maar maakt wel melding van de aanstaande derde generatie van de browser.

View Changes

Latest security advisories patched

What’s new in Waterfox 2020.10 Classic

View Changes

Latest security advisories patched (best effort)†

† As the differences between Classic and later Firefox versions grow, we are doing our best to patch the security advisories as we think apply to Classic.

We are nearing the release of the third generation of Waterfox - a brand new in-depth theme, better performance and increased website compatibility - what more could you want?