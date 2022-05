Versie 13 van PostgreSQL is enkele dagen geleden uitgekomen. Dit populaire 'opensource relational database management system' draait op een groot aantal besturingssystemen en is daardoor uitstekend inzetbaar in diverse omgevingen. Het is een afgeleide van Ingres, nadat de hoofdontwikkelaar daarvan voor zichzelf is begonnen en deze database van opensource closedsource werd. Uitgebreide informatie over de veranderingen in versie 13 kan het deze pagina worden gevonden. De complete changelog staat hier, dit zijn in het kort de belangrijkste verbeteringen:

PostgreSQL 13 contains many new features and enhancements, including: Space savings and performance gains from de-duplication of B-tree index entries

Improved performance for queries that use aggregates or partitioned tables

Better query planning when using extended statistics

Parallelized vacuuming of indexes Incremental sorting