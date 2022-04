Er is een update voor versie 2.90 van het cross-platform en opensource-3d-programma Blender uitgekomen. Deze applicatie is bedoeld voor 3d-modelling, animatie, rendering, post-production, interactive creation en playback. Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van Blender kan op deze pagina worden gevonden. Met dit programma zijn onder meer de korte opensource-animatiefilms Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel, Tears of Steel en Cosmos Laundromat gemaakt. Uitgebreide informatie over de veranderingen die in versie 2.90 zijn aangebracht kunnen op deze pagina worden gevonden, deze update bevat de volgende verbeteringen:

Fixed in Blender version 2.90.1: Decimate Modifier: Restore vertex group factor property in UI. rB97c6c4e47883

GPencil Opacity modifier not working. T80289

Extrude manifold can generate invalid geometry. T80233

Re-ordering face maps messes up the names of other face maps. T79973

Crash when deleting custom orientation. T80426

Crash after duplicating and hiding vertices while using X Axis. T80224

principle volume shader not working for world in Eevee. T80332

Eevee OpenVDB render error when frames miss part of the grids. T79718

PY API doc: fix doc for new override option of properties. rB09ef19996509

Crash when multi-mesh editing UVs with proportional editing. T80561

Crash adding properties to material node-trees. T80238

BLI_polyfill_calc exceeds stack size allocating points. T80604

Crash deleting bone constraints when the armature layer is. T80464

Cycles baking crash with locked-UI & background-mode. T71012

Hook modifier crashes without vertex group data. T80516

Mantaflow crash when adaptive domain + noise are enabled. T79626

Mantaflow Noise Not working with Smoke/Smoke and Fire. T80372

Vertex Colors not showing in edit mode. T78225

Correct Face Attributes affecting modes not listed. T80623

Edit Mode crash with shape keys created on blank mesh. T77584

Crash accessing depsgraph from evaluated view layer. T62504

Translations in python scripts are missing. T80589

Crash reloading scripts from the Python console. T80694

Library Override - Custom Property to Drive Child Particles results. T80457

Crash on undo/ redo after changing modes. T78392

UV edge select splits UV's for lasso/box/circle select. T80728

potential crash in volume grids in Eevee shaders. T80630

Fix OpenCL render error in large scenes. rB3dbb231ed2f8

Add versioning for 2.90 files that may have invalid mesh. rB3a92a2df4519

Texture paint camera project crashes after undo/redo. T80885

Auto IK Double Generates IK constraints. T80437

Cycles: Separate Embree device for each CPU Device. rB009971ba7adc

Cycles crash on macOS with older CPUs. T78793

Fix invert vertex group weight miscalculation for modifiers. rBe0f13f41c681

NLA Bake exception baking pose with non-pose selection. T61985

Tris to Quads ignores UV delimit option. T80520

Avoid changing the visibility of loose geometry. T80771

Archipack: support for bmesh bevel arguments changes in 2.90. rBA8e1b4dd71b37

Crash on editing multiple UVs of multiple different objects. T80899