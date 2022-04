Versie 1.0.1 van Inkscape is uitgebracht. Dit opensource- en cross-platformprogramma is bedoeld voor het bewerken van vectorafbeeldingen. Het vertoont overeenkomsten met programma's als Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand en Xara X, maar het grote verschil is dat Inkscape met Scalable Vector Graphics werkt, een door het W3C ontwikkelde open standaard. Versie 1.0.1 bevat voornamelijk bugfixes, maar we treffen ook enkele nieuwe mogelijkheden en bijgewerkte vertalingen aan. Uitgebreide notities kunnen op deze pagina worden gevonden, dit is de aankondiging voor deze uitgave:

Inkscape's team of developers has patched bugs and crashes, and generally improved on version 1.0 in this latest release, version 1.0.1. You'll find a few features, too, along with translation updates for more than a dozen languages.

Built with the power of a team of mostly volunteers, this open source vector editor represents the work of many hearts and hands from around the world, ensuring that Inkscape remains available free for everyone to download and enjoy.