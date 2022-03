Versie 2020.07.2 van Waterfox is uitgekomen. Waterfox is een webbrowser gebaseerd op de broncode van Firefox. Het project is in 2011 gestart door de toentertijd 16-jarige Alex Kontos en was een van de eerste 64bit-browsers op de markt. Er zijn twee versies beschikbaar van de browser. Waterfox Classic is gebaseerd op de legacy code, heeft nog steeds ondersteuning voor npapi-plug-ins, maar krijgt nog alleen beveiligingsupdates en bugfixes. Waterfox Current is gebaseerd op de moderne broncode, heeft geen plug-in-whitelist en stuurt geen telemetrie naar Mozilla of Waterfox. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Current 2020.07.2.1: Fixed issue where address bar would not work in certain scenarios.

Performance improvements as Waterfox is now built with LTO (except Linux)

Minimum requriements for macOS are now 10.10

Added Yandex as search option Classic Fixed crashes on macOS versions < 10.10

Minimum requriements for macOS are now 10.7

Fixed StartPage search issues when searching from within Waterfox UI component

Improved website compatibility thanks to patches from hawkeye116477