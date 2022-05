Shotcut is een uitgebreid opensource- en cross-platform videobewerkingsprogramma voor Windows, Linux en macOS. Het maakt gebruik van FFmpeg en heeft daardoor ondersteuning voor de gangbaarste formaten audio en video. De bestanden worden niet geïmporteerd, maar worden in hun originele formaat bewerkt. Het kan overweg met verschillende sporen en binnen een project kan er een mix van formaten en resoluties worden gebruikt. Versie 20.07.11 van Shotcut is uitgekomen en hierin zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

This version fixes a few problems introduced in recent version 20.06.28: Fixed noisy sound playback on some Windows systems.

Fixed UI layout glitches and default/minimum size of timeline too short.

Fixed Quick Sync Video hardware encoder (h264_qsv or hevc_qsv withQuality-based VBR) not working on Windows on older Intel chips.

Fixed Properties > Speed not working correctly on trimmed clip in Source player.

Fixed Stabilize and Normalize: Two Pass filters not working on trimmed clip in Source player.