Ventis Media heeft versie 4.1.29 van MediaMonkey uitgebracht. MediaMonkey is een mediaspeler met een uitgebreide lijst mogelijkheden. Zo kan het de meest gangbare audiobestanden afspelen, kunnen audio-cd's naar ogg, mp3, flac en wma worden geript en kunnen tags worden bewerkt of automatisch van internet worden geplukt. Verder schrikt het programma niet terug voor een collectie van meer dan 50.000 bestanden en kan er met een draagbare muziekspeler worden gesynchroniseerd.

Het programma is verkrijgbaar in een gratis standaardversie en in een iets meer dan 24 euro kostende Gold-versie, die enkele extra mogelijkheden heeft, waaronder het kunnen aanmaken van collecties, automatisch converteren en levelen van muzieknummers en rippen met Accurate. Er worden met deze uitgave zoals gebruikelijk geen uitgavenotities meegeleverd, maar in de bugtracker zijn de volgende tickets gesloten: