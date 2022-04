De leden van het FreeBSD Release Engineering Team hebben de vijfde en laatste update voor versie 11 van FreeBSD uitgebracht. FreeBSD is in 1993 ontstaan en wordt als één geheel ontwikkeld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Linux-distributies waarvan de kernel door de ene groep ontwikkelaars wordt onderhouden en bepaalde applicaties weer door anderen. Hierdoor wordt FreeBSD over het algemeen als stabieler en robuuster beschouwd dan diverse andere besturingssystemen. Uitgebreide release notes kunnen op deze pagina worden gevonden, dit zijn in het kort de belangrijkste veranderingen:

Some of the highlights: The clang , llvm , lld , lldb , and compiler-rt utilities as well as libc++ have been updated to upstream version 10.0.0.

, , , , and utilities as well as have been updated to upstream version 10.0.0. OpenSSL has been updated to version 1.0.2u.

Unbound has been updated to version 1.9.6.

The pkg(8) utility has been updated to version 1.13.2.

The KDE desktop environment has been updated to version 5.18.4.1.19.12.3.

The GNOME desktop environment has been updated to version 3.28.

Support for renaming ZFS bookmarks has been added.

The certctl(8) utility has been added.

utility has been added. Several feature additions and updates to userland applications.

Warnings for features deprecated in future releases will now be printed on all FreeBSD versions.

Warnings have been added for Kerberos GSS API algorithms deprecated in RFCs 6649 and 8429.

And more... For a complete list of new features and known problems, please see the online release notes and errata list.