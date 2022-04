TechSmith heeft versie 2020.1.3 van Snagit uitgebracht. Met dit programma, dat voor zowel Windows als macOS beschikbaar is, kunnen plaatjes, tekst, bewegende beelden en webpagina's worden afgevangen en bewerkt. Zo kunnen er effecten als perspectief, spotlight en magnify op worden losgelaten. Verder kunnen ter verduidelijking teksten, pijlen en cirkels worden aangebracht. De screenshots kunnen als afbeeldingen worden opgeslagen of direct in diverse programma's zoals Word en PowerPoint worden geïmporteerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Snagit version 2020.1.3 Now able to share images, videos, and GIFs to the new TechSmith Knowmia! (Formerly TechSmith Relay)

Fixed a crash that could occur during an update of Snagit

Added the transparent color swatch to the Color Replacement effect

When sharing to Slack, users should now only see open conversations

Fixed a text truncation issue when sharing to Camtasia

Other bug fixes and performance improvements