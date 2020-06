Versie 2.10.20 van het opensource-fotobewerkingsprogramma GIMP is uitgekomen. De naam GIMP is een afkorting voor 'GNU Image Manipulation Program'. De software is beschikbaar voor diverse besturingssystemen, waaronder Windows, FreeBSD, Linux, macOS en Solaris. Nieuw in versie 2.10 is onder meer de GEGL-image processing engine, kan het canvas worden geroteerd en treffen we diverse nieuwe en verbeterde tools aan. De complete releasenotes voor versie 2.10.20 kunnen op deze pagina worden gevonden. Dit zijn in het kort de belangrijkste verbeteringen:

Release highlights: Tool-group menus can now expand on hover

Non-destructive cropping now available by cropping the canvas rather than actual pixels

Better PSD support: exporting of 16-bit files now available, reading/writing channels in the right order

On-canvas controls for the Vignette filter

New filters: Bloom, Focus Blur, Lens Blur, Variable Blur

Blending options now built into filter dialogs

Over 30 bugfixes