Versie 13.4 van het cd-, dvd- en blu-ray-brandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk 20 en 40 dollar. Deze uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New Features Anti-sleep mode for all tools.

External ASPI initialization option and ASPI driver.

New audio encoding library for Audio CD compilations.

Cross-media copying option (CD to DVD, DVD to Blu-ray).

Dialog with number of files and size for Span Disc tool.

Support of timestamps in time zones with negative offset and DST. Enhancements Updated burning SDK and user interface.

Improved support of M-Disc and Blu-ray XL.

Improved drive and ASPI initialization.

Optimized DVD-RW and BD-RE erasing option.

Updated disc copying tools and data recovery tool.

Compatibility improvements for latest revision of Windows 10.