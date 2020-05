Versie 4.2.12 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Tegenwoordig wordt het programma ook via de Windows Store aangeboden, al wordt voor die versie wel een kleine vergoeding gevraagd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changed: Saving to use the ReplaceFile Win32 API, which improves its compatibility Fixed: An error that was preventing some old PDN images from loading (reported here)

A crash in the new selection outline renderer (due to misaligned Push/PopAxisAlignedClip calls)

An EndOfStreamException error that prevented some JPEGs from opening