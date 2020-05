Versie 2.32.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.32.0: Added NVIDIA per-rail voltage and power monitoring

Fixed WDDM 2.7 Hardware Accelerated GPU Scheduling readout in Advanced Tab to report "Disabled, not supported" instead of "Unknown (8)" on Windows 10 2004 with AMD graphics card

Added support for Intel Comet Lake 10th Generation CPUs

Added support for AMD Radeon Pro W5700X, WX 4170

Added support for GTX 1650 Ti Mobile (TU116-A), NVIDIA Tesla V100S-PCIE-32GB