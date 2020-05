Een regelmatig besproken stukje software in het Foto & Video Workflow-subforum is PTGui. Dit programma richt zich op het maken en aanpassen van samengestelde beelden. Dat kan een verticaal of horizontaal panorama zijn, maar ook een enorme resolutie van één groot beeld wat samengesteld is talloze afzonderlijke opnames. Met een stapel foto's als invoer kan het programma op zowel macOS- als Windows-computers zelf uitzoeken hoe ze naast elkaar gezet moeten worden. Voor het rekenintensieve deel kan het bovendien via OpenCL de gpu worden ingezet om sneller klaar te zijn. Het beschikt over verschillende opties, waarbij het met PTGui Pro ook mogelijk wordt om onder andere hdr-foto's te combineren, bewegende objecten te maskeren en het kijkpunt aan te passen. Versie 11.28 is uitgebracht en hierin zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 11.28: Fixed: PTGui on mac could crash when adjusting the zoom level in the Control Points, Crop or Mask tabs.

Fixed: GPS altitude in the metadata would be incorrectly set to Above Sea Level, if the actual value is below sea level.

Fixed: when activating PTGui with a company license key on macOS, PTGui would not ask whether it should be activated for all users on the computer