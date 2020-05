Versie 2.3.2 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase, die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is open source en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. Het programma heeft ondersteuning voor de meest gebruikte muziekformaten, Acoust ID's en Unicode. De changelog voor versie 2.3.2 ziet er als volgt uit:

Improvement Picard-1777 - Support fractional scaling on Windows 10

Picard-1800 - Simplify Unicode 'Bullet' to ASCII 'Hyphen-minus'

Picard-1809 - Optimize format detection logic Bug-fix Picard-1775 - $firstwords function doesn't catch IndexError

function doesn't catch IndexError Picard-1776 - $datetime crashes when invalid format specified

crashes when invalid format specified Picard-1781 - Have $find return "" rather than "-1" on not found

return "" rather than "-1" on not found Picard-1783 - Deleting performer, comment or lyrics tag fails for some cases in ID3, Vorbis, MP4 and Apev2 tags

Picard-1784 - Host not found error when downloading PDF artwork

Picard-1785 - $delete(_id3:TXXX:foo) does not delete the ID3 frames

does not delete the ID3 frames Picard-1786 - Deleting tag stored in ID3 TIPL frame only removes first occurrence

Picard-1787 - Deleting case-insensitive TXXX frames does not delete anything

Picard-1788 - Saving ID3 tags marked as case-insensitive causes duplicated TXXX frames

Picard-1790 - Crash when selecting plugin that can be updated

Picard-1791 - Network access is disabled error under VPN service

Picard-1795 - iTunes tags not removable (reappear after being deleted)

Picard-1801 - List index out of range when saving Vorbis file

Picard-1803 - Instrument EWI is rewritten "e w i"