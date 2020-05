Het programma The Sleuth Kit is een collectie forensische tools die gebruikt kunnen worden om de harde schijf nader te bekijken. Daarmee wordt het mogelijk om verwijderde bestanden terug te halen of gedeeltelijk te bekijken. Ondersteuning voor ntfs-, fat-, exfat-, ufs1-, ufs2-, ext2fs-, ext3fs-, etx4-, hfs-, yaffs2- en iso 9660-indelingen is aanwezig. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaars hebben onlangs versie 4.9.0 uitgebracht, met de volgende veranderingen:

C/C++ Removed framework project. Use Autopsy instead if you need an analysis framework.

Various fixes from Google-based fuzzing.

Ensure all reads (even big ones) are sector aligned when reading from Windows device.

Ensure all command line tools support new pool command line arguments.

Create virtual files for APFS unallocated space

HFS fix to display type Java: More artifact helper methods

More artifacts and attributes for drones and GPS coordinates

Updated TimelineManager to insert GPS artifacts into events table