Het programma The Sleuth Kit is een collectie forensische tools die gebruikt kunnen worden om de harde schijf nader te bekijken. Daarmee wordt het mogelijk om verwijderde bestanden terug te halen of gedeeltelijk te bekijken. Ondersteuning voor ntfs-, fat-, exfat-, ufs1-, ufs2-, ext2fs-, ext3fs-, etx4-, hfs-, yaffs2- en iso 9660-indelingen is aanwezig. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaars hebben versie 4.10.1 uitgebracht en de changelog sinds versie 4.9.0 ziet er als volgt uit:

The Sleuth Kit 4.10.1 C/C++: Changed Windows build to use Nuget for libewf, libvmdk, libvhdi.

Fixed compiler warnings

Clarrified licenses and added Apache license to distribution

Improved error handling for out of memory issues

Rejistry++ memory leak fixes Java: Localized for Japanese The Sleuth Kit 4.10.0 C/C++: Removed PostgreSQL code (that was used only by Java code)

Added Java callback support so that database inserts are done in Java. Java: Added methods and callbacks as required to allow database population to happen in Java instead of C/C++.

Added support to allow Autopsy streaming ingest where files are added in batches.

Added TaggingManager class and concept of a TagSet to support ProjectVic categories.

Fixed changes to normalization and validation of emails and phone numbers.

Added a CASE/UCO JAR file that creates JSON-LD based on TSK objects.