Versie 78.4.2 van Thunderbird is uitgekomen. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 78 treffen we onder meer een donkere modus aan en zijn ook andere onderdelen van de interface, zoals de iconen en het scherm voor het opstellen van een e-mail, onder handen genomen. Verder is de kalender-add-on Lightning nu standaard onderdeel van het programma, is er een nieuwe wizard voor het eerste gebruik en worden alleen nog MailExtensions-add-ons ondersteund. Versie 78.4.2 is uitgebracht om een beveiligingsprobleem te verhelpen.

CVE-2020-26950: Write side effects in MCallGetProperty opcode not accounted for

Impact: critical



Description In certain circumstances, the MCallGetProperty opcode can be emitted with unmet assumptions resulting in an exploitable use-after-free condition. References Bug 1675905