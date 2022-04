Het programma The Sleuth Kit is een collectie forensische tools die gebruikt kunnen worden om de harde schijf nader te bekijken. Daarmee wordt het mogelijk om verwijderde bestanden terug te halen of gedeeltelijk te bekijken. Ondersteuning voor NTFS-, FAT-, exFAT-, UFS1-, UFS2-, ext2fs-, ext3fs-, ext4-, HFS-, Yaffs2- en ISO 9660-indelingen is aanwezig. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaars hebben versie 4.10.2 uitgebracht en de changelog sinds daarvan ziet er als volgt uit:

C/C++ Added support for Ext4 inline data Java New Blackboard Artifacts for ALEAPP/ILEAPP, Yara, Geo Area, etc.

Upgraded to PostgreSQL JDBC Driver 42.2.18

Added SHA256 to files table in DB and added utility calculation methods.

Changed TimelineManager to make events for any artifact with a time stamp

Added Japanese translations

Fixed synchronization bug in getUniquePath