Een regelmatig besproken stukje software in het Foto & Video Workflow-subforum is PTGui. Dit programma richt zich op het maken en aanpassen van samengestelde beelden. Dat kan een verticaal of horizontaal panorama zijn, maar ook een enorme resolutie van één groot beeld wat samengesteld is talloze afzonderlijke opnames. Met een stapel foto's als invoer kan het programma op zowel macOS- als Windows-computers zelf uitzoeken hoe ze naast elkaar gezet moeten worden. Voor het rekenintensieve deel kan het bovendien via OpenCL de gpu worden ingezet om sneller klaar te zijn. Het beschikt over verschillende opties, waarbij het met PTGui Pro ook mogelijk wordt om onder andere hdr-foto's te combineren, bewegende objecten te maskeren en het kijkpunt aan te passen. Versie 11.27 is uitgebracht en sinds versie 11.25 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 11.27: Improved visibility of the magnifying glass (showing the position of the Detail Viewer) in the Panorama Editor window, on low resolution screens.

Fixed: 'assertion failed' errors when working with greyscale (single channel) images, for example from thermal cameras.

Fixed: PTGui web viewer (Publish to Website) in Firefox 75: the panorama would be visible only while rotating. When stationary, the image disappeared. All newly created web pages from Publish to Website will use the new version of the viewer. Existing published panoramas can be updated by replacing PTGuiViewer.js with the new version: download the latest PTGuiViewer.js here. Changes in version 11.26: Fixed: PTGui could crash on certain Ricoh Theta Z1 images, or when scanning a folder containing such images