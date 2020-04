Athom heeft nieuwe firmware uitgebracht voor zijn Homey-smarthomehub en daar versienummer 4.1.0 aan toegekend. Ook is er een releasecandidate van versie 4.2.0 uitgebracht. De Homey is een centrale controller voor de bediening van smarthomeapparaten van verschillende merken. De ontwikkeling begon zo'n vijf jaar geleden na een succesvolle Kickstarter-campagne, gevolgd door een investeringsronde waarbij een miljoen euro werd binnengehaald. Sinds eind 2016 is het apparaat in winkels te koop. Tweakers publiceerde in februari van vorig jaar een review van de Homey 2019 en Homey Pro. De lijst met veranderingen voor deze firmware-uitgave ziet er als volgt uit:

Homey v4.2.0-rc.2 experimental [Core] Upgrade to Node.js v12

Known Issue: [LED Ring] The LED ring might not update immediately after startup. This should resolve within an hour, or when done manually by changing the screensaver. Homey v4.1.0 [Apps SDK] Add support for repair of devices

[Bluetooth LE] Stability improvements Homey v4.0.1 [Insights] Fixes an issue where a backup could not be created

[Insights] Fixes an issue where Insights could not be loaded

[Core] Various improvements Homey v4.0.0 Introducing Homey Cloud Backups. Update the Homey app to v4.0 to get started! Learn more.

Experimental updates can now be disabled from https://developer.athom.com/tools/settings