Er zijn updates verschenen voor versies 8.7 en 8.8 van Drupal. Drupal is een in php geschreven, gebruiksvriendelijk en krachtig contentmanagementplatform, waarmee bijvoorbeeld websites kunnen worden gemaakt. Het is eenvoudig genoeg voor een beginnende gebruiker, maar krachtig genoeg om ook een wat complexere website te bouwen. Het programma bevat een contentmanagementplatform en een developmentframework. Versie 8.8 is de laatste versie waar nog (grote) veranderingen in worden aangebracht. Begin juni zullen zowel versie 9.0 als versie 8.9 uitkomen. Die laatste is een versie waar voor lange termijn ondersteuning zal worden gegeven. Deze updates moeten een als ernstig aangemerkte kwetsbaarheid in de CKEditor verhelpen.

Release notes

Maintenance and security release of the Drupal 8 series.

This release fixes security vulnerabilities. Sites are urged to upgrade immediately after reading the notes below and the security announcement:

No other fixes are included.

Which release do I choose? Security coverage information

Drupal 8.8.x will receive security coverage until December 2, 2020 when Drupal 9.1.0 is released.

Sites on 8.7.x or earlier should update immediately to Drupal 8.7.12 instead, and plan to update to the latest 8.8.x release before June 3, 2020 (when Drupal 8.9.0 is scheduled for release and 8.7.x security coverage ends).

Versions of Drupal 8 prior to 8.7.x are end-of-life and do not receive security coverage.

