Realix heeft versie 6.24 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 version 6.24: Improved power monitoring of EVGA iCX 20-series GPUs.

Added temperature monitoring of some legacy NVIDIA GPUs.

Enhanced sensor monitoring on EVGA SR-3 DARK.

Improved support of XGI Volari and SiS315/330 GPUs.

Added option to truncate values in tray icons.

Improved support of legacy systems with EISA bus.

Improved driver management.

Fixed support of Fintek F81866.

Several minor improvements and additions.

Added preliminary support of DDR5 SDRAM.

Improved SPD and TSOD readout on Nehalem-EX and Westmere-EX.

Optimized HWiNFO32 for legacy systems (Windows 95 supported now too).

Enhanced sensor monitoring on Intel NUC and Compute Element.

Fixed reporting of DIMM information of HSX and BDX systems.

Added support of Nuvoton NCT6687D.