Versie 2.30.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.30.0: Added Advanced tab reporting for Hardware Accelerated GPU Scheduling (Windows 10 20H1)

Advanced tab now shows WDDM 2.7, Shader Model 6.6, DirectX Mesh Shaders, DirectX Raytracing Tier 1.1

Worked around Microsoft bug to fix DirectML detection on Windows 10 19041 Insider Build

Driver registry path for the graphics device is now displayed in Advanced -> General

Renamed NVIDIA "VDDC" sensor to "GPU Voltage"

Renamed AMD "GPU only Power Draw" sensor to "GPU Chip Power Draw" to clarify that this is the graphics chip only power draw, not the whole graphics card

Windows Basic Display Driver will no longer show WHQL/Beta status

Updated Renoir to be 7 nm

Added support for AMD Radeon RX 590 GME, Radeon Pro W5500, Radeon Pro V7350x2, FirePro 2260, Radeon Instinct MI25 MxGPU, AMD MxGPU

Added support for Intel UHD Graphics (i5-10210Y)

Added support for NVIDIA GTS 450 Rev 2

Fixed crash during DirectX 12 detection