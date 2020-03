Er is een nieuwe update voor versie 1.24 van VeraCrypt uitgekomen. VeraCrypt, een fork van TrueCrypt, is een opensource-encryptieprogramma waarmee complete harde schijven of partities en virtuele volumes kunnen worden versleuteld. VeraCrypt gebruikt de originele broncode van TrueCrypt, maar bevat diverse verbeteringen met betrekking tot de beveiliging. Volumes die met TrueCrypt zijn aangemaakt kunnen gewoon geopend en geconverteerd worden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Windows: Optimize performance for CPUs that have more than 64 logical processors (contributed by Sachin Keswani from AMD)

Support specifying keyfiles (both in tokens and in filesystem) when creating file containers using command line (switches /keyfile, /tokenlib and /tokenpin supported in VeraCrypt Format)

Fix leak of keyfiles path and name after VeraCrypt process exits.

Add CLI switch /secureDesktop to VeraCrypt Format.

Update libzip to version 1.6.1

Minor UI fixes