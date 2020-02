Versie 4.2.10 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Tegenwoordig wordt het programma ook via de Windows Store aangeboden, al wordt voor die versie wel een kleine vergoeding gevraagd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes since 4.2.9: Fixed: Installations that directly use the MSI (e.g. AD/GPO deployments) no longer need to run the repair process immediately after installation. Some important DLLs were not being updated because while their assembly version was different, their file version was unchanged, so Windows Installer incorrectly skipped over them. Click here for more information.

Fixed: Loading an image with an enormous photoshop:DocumentAncestors node in the XMP metadata will no longer hang the app

Fixed a rare crash in the auto-updater UI related to font initialization

Improved performance when clicking OK on an effect or adjustment dialog that has already completed part of its rendering