Versie 2.67 van Tixati is uitgekomen. Tixati is een uitgebreide en efficiënte bittorrentclient voor Windows en Linux met ondersteuning voor dht, magnet-links en rss-feeds. Het programma geeft uitgebreide informatie over alle aspecten van de download en het in- en uitgaande netwerkverkeer. Downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux. Het programma toont geen advertenties. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

This update contains several important fixes and improvements: New client filtering feature available from Settings > Transfers > Peers

Peers can be ignored by wildcard matching against client-ID and/or peer-ID

Fixed startup crash and icon-rendering problems caused by a recent Windows 7 update

Tooltip on peer Client column also shows peer-ID

Fixed problems with chart history clear option

Better display update synchronization in Bandwidth view

Numerous RSS/Atom feed compatibility improvements

Updated IP-Location tables Another release with more fixes and improvements will be ready very soon.