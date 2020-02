Hamrick Software heeft versie 9.7.23 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 2400 scanners onder Windows, ruim 2100 onder macOS en 1900 onder Linux. Daarnaast is er ondersteuning voor de raw-bestanden van 600 digitale camera's. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.7.20 zijn de volgende verbeteringen en verbeteringen doorgevoerd:

What's new in version 9.7.23 Fixed problem with Canon LiDE 120

Fixed problem with Fujitsu fi-7260 and fi-7280

Added support for Fujitsu fi-800R

Added support for Canon MF260 series MF264dw MF267dw MF269dw

What's new in version 9.7.22 Improved support for some Genesys Logic scanners Canon 4400F (flatbed up to 600 dpi) Canon 8400F Canon 8600F Canon LiDE 50 Canon LiDE 60 Canon LiDE 80 Canon LiDE 100 Canon LiDE 110 Canon LiDE 120 Canon LiDE 200 Canon LiDE 210 Canon LiDE 220 Plustek OpticFilm 7200i Plustek OpticFilm 7300 Plustek OpticFilm 7500i HP ScanJet 2300c HP ScanJet 4850 (flatbed up to 400 dpi)

Improved Polish translation What's new in version 9.7.21 Fixed problem with HP LaserJet MFP M426

Fixed problem with button polling and some Epson scanners

Fixed problem with PIE PrimeFilm 7250 Pro3 and Reflecta RPS 7200

Fixed problem with Brother MFC-L2740DW

Fixed problems with some Fujitsu scanners

Added support for turning off lamp with some Avision scanners

De volgende downloads zijn beschikbaar:

VueScan 9.7.23 voor Windows (32bit)

VueScan 9.7.23 voor Windows (64bit)

VueScan 9.7.23 voor Windows (arm32)

VueScan 9.7.23 voor Windows (arm64)

VueScan 9.7.23 voor Linux (32bit)

VueScan 9.7.23 voor Linux (64bit)

VueScan 9.7.23 voor macOS (32bit)

VueScan 9.7.23 voor macOS (64bit)