Athom heeft nieuwe firmware uitgebracht voor zijn Homey-smarthomehub en daar versienummer 3.2.0 aan toegekend. Tevens is er een release candidate van versie 3.2.1 uitgebracht. De Homey is een centrale controller voor de bediening van smarthomeapparaten van verschillende merken. De ontwikkeling begon zo'n vijf jaar geleden na een succesvolle Kickstarter-campagne, gevolgd door een investeringsronde waarbij een miljoen euro werd binnengehaald. Sinds eind 2016 is het apparaat in winkels te koop. Tweakers publiceerde in februari van dit jaar een review van de Homey 2019 en Homey Pro. De lijst met veranderingen voor deze firmware-uitgave ziet er als volgt uit:

Homey v3.2.1-rc.2 experimental [Z-Wave] Solves an issue when pairing Fibaro Walli modules

[Zones] Solves an issue where Zones might become recursive Homey v3.2.0 [Core] 🇩🇰 Danish language

[Core] 🇪🇸 Spanish language

[Core] Various improvements Homey v3.1.1 [Experiments] Fixed a bug in the HomeKit Experiment that could prevent devices from appearing in the Home app on iOS

[Core] Improved various translations

[Core] Various Improvements