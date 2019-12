De grondlegger van blockchains en cryptovaluta, en tegelijk de bekendste toepassing is Bitcoin, en aangezien het open source is, zijn er tal van zogenaamde altcoins verschenen. Begin 2014 verscheen Bytecoin op basis van het CryptoNote-protocol, dat compleet anders was. Door het mysterie van de achtergrond van Bytecoin en door de schatting dat al meer dan tachtig procent gemined was, is al gauw een groep ontwikkelaars begonnen met Bitmonero als fork, die eind april 2014 op zijn beurt werd geforked naar het huidige Monero, vanwege onenigheid onder de ontwikkelaars. Het netwerk bestaat uit tal van nodes die de Monero-client draaien. Hiervan is een update uitgekomen met versienummer 0.15.0.2, voorzien van de volgende aankondiging:

GUI v0.15.0.2 'Carbon Chamaeleon' released!



This is the GUI v0.15.0.2 'Carbon Chamaeleon' point release. This release predominantly contains bug fixes and performance improvements. Fix Trezor support on Linux

Fix blank screen on tails startup

Translation improvements

Fix update notification hash

Persistent subaddress account selection

Various UI/UX improvments

Minor bug fixes and performance improvements Note that you can find a full change log here.



Further remarks A guide on pruning can be found here.

Ledger Monero users should run GUI v0.15.0.2 in conjunction with Ledger Monero app v1.4.2.