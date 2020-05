Blockchains en cryptovaluta, in welke vorm dan ook, zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het nieuws. De grondlegger van de techniek en tegelijk de bekendste toepassing is Bitcoin, en aangezien het open source is, zijn er tal van zogenaamde altcoins verschenen. Begin 2014 verscheen Bytecoin op basis van het CryptoNote-protocol, dat compleet anders was. Door het mysterie van de achtergrond van Bytecoin en door de schatting dat al meer dan tachtig procent gemined was, is al gauw een groep ontwikkelaars begonnen met Bitmonero als fork, die eind april 2014 op zijn beurt werd geforked naar het huidige Monero, vanwege onenigheid onder de ontwikkelaars. Het netwerk bestaat uit tal van nodes die de Monero-client draaien. Hiervan is een update uitgekomen met versienummer 0.16.0.0, voorzien van de volgende aankondiging: