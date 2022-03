Blockchains en cryptovaluta, in welke vorm dan ook, zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het nieuws. De grondlegger van de techniek en tegelijk de bekendste toepassing is Bitcoin, en aangezien het open source is, zijn er tal van zogenaamde altcoins verschenen. Begin 2014 verscheen Bytecoin op basis van het CryptoNote-protocol, dat compleet anders was. Door het mysterie van de achtergrond van Bytecoin en door de schatting dat al meer dan tachtig procent gemined was, is al gauw een groep ontwikkelaars begonnen met Bitmonero als fork, die eind april 2014 op zijn beurt werd geforked naar Monero. Het netwerk bestaat uit tal van nodes die de Monero-client draaien. Hiervan is een update uitgekomen met versienummer 0.17.1.5 voorzien van de volgende aankondigingen:

Monero 0.17.1.5 'Oxygen Orion' Point Release



This is the v0.17.1.5 minor point release of the Monero software. This is a recommended release that improves Dandelion++ perfomance.



Some highlights of this minor release are: Change Dandelion++ fluff probability to 20%, and embargo timeout to 39s

Fix timeout checks for forwarded and Dandelion++ stem txes

Improve peer selection in Dandelion++ stem phase

Skip non-synced bootstrap daemons in –no-sync mode

Check imported multisig curve points are in main subgroup

Better log message for unusable anonymity networks

Minor bug fixes The complete list of changes is available on GitHub, along with the source code.



Monero GUI 0.17.1.5 'Oxygen Orion' released



This is the v0.17.1.5 minor point release of the Monero GUI software. This release improves simple mode reliability. The latest CLI release notes can be found on the precedent blog post



Some highlights of this minor release are: Simple mode: skip syncing nodes

Write QML cache to portable folder

Linux: enable high DPI support

Minor bug fixes The complete list of changes is available on GitHub, along with the source code.