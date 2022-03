PowerDNS is een dns-server met een database als backend, waardoor het beheer van een groot aantal dns-entries op een gemakkelijke manier kan plaatsvinden. De ontwikkelaars hebben eerder besloten om de twee delen waaruit PowerDNS bestaat, een recursor en een authoritative nameserver, apart uit te geven, waardoor sneller en gerichter een nieuwe versie kan worden uitgebracht, aldus de ontwikkelaars.

Als je een dns-look-up uitvoert, begint een recursor in eerste instantie met het stellen van de look-upvraag aan een dns-rootserver. Deze kan dan doorverwijzen naar andere servers, vanaf waar weer doorverwezen kan worden naar andere servers enzovoort, totdat uiteindelijk een server is bereikt die het antwoord weet of weet dat de look-up niet mogelijk is. Van dit laatste kan sprake zijn als de naam niet bestaat of de servers niet reageren. Het proces van het langslopen van verschillende authoritative servers heet recursie. De ontwikkelaars hebben PowerDNS Recursor 4.4.1 en 4.3.6 uitgebracht. De aankondiging van deze uitgaven zien er als volgt uit:

PowerDNS Recursor 4.4.1 and 4.3.6 Released



Hello!,



Today we are releasing PowerDNS Recursor 4.4.1 and 4.3.6.



These releases fix a bug where a reply from an authoritative server could get lost, causing timeouts or ServFail answers to clients. Additionally, an issue resolving CNAMEs of the form a.b.c CNAME x.a.b.c when QName Minimization is enabled was fixed.



As usual, there were also other smaller enhancements and bugfixes. Please refer to the 4.4.1 changelog and 4.3.6 changelog for details.



The 4.4.1 tarball (signature), 4.3.6 tarball (signature) are available at downloads.powerdns.com and packages for CentOS 7 and 8, Debian Stretch and Buster, Ubuntu Xenial, Bionic and Focal are available from repo.powerdns.com.



4.1 and older releases are EOL, refer to the documentation for details about our release cycles.



Please send us all feedback and issues you might have via the mailing list, or in case of a bug, via GitHub.