Blockchains en cryptovaluta, in welke vorm dan ook, zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het nieuws. De grondlegger van de techniek en tegelijk de bekendste toepassing is Bitcoin, en aangezien het open source is, zijn er tal van zogenaamde altcoins verschenen. Begin 2014 verscheen Bytecoin op basis van het CryptoNote-protocol, dat compleet anders was. Door het mysterie van de achtergrond van Bytecoin en door de schatting dat al meer dan tachtig procent gemined was, is al gauw een groep ontwikkelaars begonnen met Bitmonero als fork, die eind april 2014 op zijn beurt werd geforked naar Monero. Het netwerk bestaat uit tal van nodes die de Monero-client draaien. Hiervan is een update uitgekomen met versienummer 0.17.0.0, voorzien van de volgende aankondiging:

Monero 0.17.0.0 "Oxygen Orion" released



This is the v0.17.0.0 release of the Monero software. This major release is due to the October 17th network upgrade, which in turn adds support for the CLSAG transaction format which improves verification speed and reduces transaction size.



Some highlights of this release are: Support for CLSAG transaction format

Deterministic unlock times

Enforce claiming maximum coinbase amount

Serialization format changes

Remove most usage of Boost library

Always send raw transactions through P2P, don't use bootstrap daemon

Update InProofV1, OutProofV1, and ReserveProofV1 to V2

ASM optimizations for wallet refresh (macOS / Linux)

Randomized delay when forwarding txes from i2p/tor -> ipv4/6

New show_qr_code wallet command for CLI

Add ZMQ/Pub support for txpool_add and chain_main events

Various bug fixes and performance improvements The complete list of changes is available on GitHub, along with the source code.