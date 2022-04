Versie 10.0 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om na te gaan wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

The new shiny Tor Browser 10 for Desktop is now available from the Tor Browser download page and also from our distribution directory!

Android Tor Browser 10 is under active development and we are supporting the current 9.5 series for Android until the new one is ready. We are informed by Mozilla of any issues they learn about affecting the 9.5 series. We expect to release the new Tor Browser for Android based on Fenix in the following weeks.

Tor Browser 10 ships with Firefox 78.3.0esr, updates NoScript to 11.0.44, and Tor to 0.4.4.5. This release includes important security updates to Firefox.

This new Tor Browser release is focused on stablizing Tor Browser based on a new extended support release of Mozilla Firefox. Tor Browser 10.0 is the first stable release of the 10.0 series based on Firefox 78esr.

Note: Tor Browser 10.0 is the final Tor Browser series supporting CentOS 6. Beginning with the 10.5 series, CentOS 6 is not supported.