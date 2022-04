Versie 2.0.5 van Dopamine is uitgekomen. Dopamine is een opensource audiospeler die tot doel heeft het afspelen van audio zo eenvoudig en mooi mogelijk te maken. Het wordt ontwikkeld voor Windows 7 en hoger, heeft een portable mode, een aanpasbaar uiterlijk, geeft systeemnotificaties en kan eventueel ook vanuit de taakbalk of systemtray worden bediend. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Added Added support for the APE file format

Added support for ModernFlyouts Changed Updated the Portuguese (Portugal) translation

Updated the Chinese (Simplified) translation