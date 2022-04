Versie 2.0.4 van Dopamine is uitgekomen. Dopamine is een opensource audiospeler die tot doel heeft het afspelen van audio zo eenvoudig en mooi mogelijk te maken. Het wordt ontwikkeld voor Windows 7 en hoger, heeft een portable mode, een aanpasbaar uiterlijk, geeft systeemnotificaties en kan eventueel ook vanuit de taakbalk of systemtray worden bediend. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Fixed Playlists now load slightly faster

Album list does not always reflect the choice of artist type (Song artists, Album artists or All artists)

Audio is resampled to lower quality instead of playing at full quality Changed Updated the Hungarian translation