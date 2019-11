Versie 8.7.10 van Drupal is uitgebracht. Drupal is een in php geschreven, gebruiksvriendelijk en krachtig contentmanagementplatform, waarmee bijvoorbeeld websites kunnen worden gemaakt. Het is eenvoudig genoeg voor een beginnende gebruiker, maar krachtig genoeg om ook een wat complexere website te bouwen. Het programma bevat een contentmanagementplatform en een developmentframework. Versie 8.6 bevat onder meer oEmbed, een nieuwe manier om media toe te voegen, en is er een demo die laat zien waartoe Drupal allemaal in staat is. De enige verandering in deze uitgave is dat Symfony is bijgewerkt naar versie 3.4.35.

Symfony http-foundation has been updated to version 3.4.35 in this release. This includes an upstream security release which does not impact Drupal core. No other changes are included.

If you are upgrading to this release from 8.6.x, read the Drupal 8.7.0 release notes before upgrading to this release.

Further bugfixes will be available in 8.8.0, which will be released on December 4, 2019. Drupal 8.7.x will receive security coverage until June 3rd, 2020 when Drupal 8.9.x is released.