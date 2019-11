Athom heeft nieuwe firmware uitgebracht voor zijn Homey-smarthomehub en daar versienummer 3.1.0 aan toegekend. De Homey is een centrale controller voor de bediening van smarthomeapparaten van verschillende merken. De ontwikkeling begon zo'n vijf jaar geleden na een succesvolle Kickstarter-campagne, gevolgd door een investeringsronde waarbij een miljoen euro werd binnengehaald. Sinds eind 2016 is het apparaat in winkels te koop. Tweakers publiceerde in januari 2017 een review van de Homey. De lijst met veranderingen voor deze firmware-uitgave ziet er als volgt uit:

Homey v3.1.0 [Core] πŸ‡ΈπŸ‡ͺ Swedish language

[Core] πŸ‡³πŸ‡΄ Norwegian language

[Apps SDK] Added Device Maintenance Actions

[Energy] Stand-by and On values can now be unset

[Experiments] Moved 'Copy Infrared' to Experiments

[Z-Wave] Newly added devices show more firmware information

[Core] Various improvements Homey v3.0.0



Save the 🌳 and save πŸ’Ά!

Homey Energy is a brand new feature to help you gain insight in your home's energy usage. Tap 'Energy' in the app to get a live overview of all your energy consuming devices.