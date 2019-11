Versie 4.1.1 van SOGo is verschenen. Scalable OpenGroupware.org maakt gebruik van de broncode van OpenGroupware.org en richt zich op het delen van agenda's, contactpersonen en e-mails. Daarnaast is het volgens de ontwikkelaars goed schaalbaar en kan het via een webinterface worden aangesproken. Verder worden aangepaste versies van Mozilla Thunderbird en Lightning meegeleverd als client. Er kunnen ook andere clients worden gebruikt, zoals Microsoft Outlook, of mobiele apparaten zoals een BlackBerry. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de documentatie te vinden is. In deze uitgave zijn de volgende problemen verholpen:

Bug fixes [web] don’t allow RDATE unless already defined

[web] don’t modify time when computing dates interval (#4861)

[web] swap start-end dates when delta is negative

[core] use the supplied Sieve creds to fetch the IMAP4 separator (#4846)

[core] fixed Apple Calendar creation (#4813)

[eas] fixed EAS provisioning support for Outlook/iOS (#4853) See the closed tickets for this release and the complete change log.