Scooter Software heeft versie 4.3.2 van Beyond Compare uitgebracht. Met dit zeer uitgebreide programma, dat beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kunnen bestanden met elkaar worden vergeleken. Daarnaast is het mogelijk om complete folders, ftp-locaties en archieven te vergelijken. Beyond Compare is beschikbaar in een standaard- en een pro-uitvoering, voor prijzen die beginnen bij 30 dollar. De onderlinge verschillen kunnen op deze pagina worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Folder Compare Windows: Fixed loading comparisons of various types of NTFS reparse points, including local OneDrive folders.

Linux: Fixed hang when starting a file copy with "Confirm file copy" disabled.

macOS: Fixed "Comparison Results" dialog double clicking to launch a file compare on macOS 10.15 Catalina. Misc Linux: Fixed included Qt4 library not following system font and color settings.

Linux: System-provided Qt4 library will now be used instead of the included one if it's installed. Crashes macOS: Fixed crash when a shared sessions file is configured but doesn't exist.

macOS: Fixed crash in Folder Compare "Sync Preview" and various other dialogs on macOS 10.11-10.13.

macOS: Fixed crash when dragging windows between monitors or onto an iPad being used through Sidecar