Er is met versienummer 4.19 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 26.556 titels. Sinds versie 4.15 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: A number of additional VBScript features.

More stateblock support in WineD3D.

Some fixes for ARM64 support.

Various bug fixes. What's new in this release: Many new VBScript functions.

A number of cleanups and improvements in Quartz.

Fixes for several test failures.

Various bug fixes. What's new in this release: New version of the Mono engine with upstream fixes.

Support for DXTn compressed textures.

Initial version of the Windows Script runtime library.

Support for XRandR device change notifications.

Support for generating RSA keys.

Stubless proxies support on ARM64.

Various bug fixes. What's new in this release: More reliable mouse grabbing in games.

Better cross-compilation support in WineGCC.

Improved compatibility with Windows debuggers.

Various bug fixes.