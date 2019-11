Versie 6.2.4 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in DBeaver 6.2.4: SQL editor: Select row count from custom query was fixed (ORDER BY now allowed) Parameters/variable binding was fixed Export from query with parameters was fixed Number of improvements in intellisense algorithms

Data viewer: Smooth scrolling mode was added Number of fixes in floating point numbers handling Option for short/fully qualified table names in SQL script was added Grid state save/restore (after ordering/filter apply) was fixed Tabs pin + drag-n-drop behavior was fixed

Tables navigation was fixed (filter value refresh)

Query manager: query ordering/refresh was fixed

ERD: problem with broken layout after config change was fixed

CSV export: row separator config was added

PostgreSQL: $$ delimiters handle was fixed Function parameters default value reading was fixed

Oracle: table column comments save was fixed

SQL Server: functions and synonyms support was added in object search

Java version in Windows ad MacOS installers was upgraded to OpenJDK 11.0.5

A lot of other minor UI fixes