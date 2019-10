Phase One heeft een update van Capture One uitgebracht met versienummer 12.1.3. Capture One is een fotobewerkingsprogramma en ondersteunt raw-bestanden van de meeste digitale camera's. Het is beschikbaar in verschillende uitgaven, een standaarduitgave met ondersteuning voor meer dan vijfhonderd camera's, of Fujifilm- of Sony-uitgaven die alleen overweg kunnen met de camera's van Fujifilm of Sony. De prijs van deze twee laatste versies ligt onder die van de standaarduitgave. Voor meer informatie over de mogelijkheden van dit programma verwijzen we naar deze pagina. De aankondiging van 12.1.3 ziet er als volgt uit:

Capture One 12.1.3



Capture One 12.1.3 is a service release with camera support, lens support, and important bug fixes.



Camera Support Phase One - XT Camera System Lens Support Phase One XT – Rodenstock HR Digaron-S 23mm f/5.6

Phase One XT – Rodenstock HR Digaron-W 32mm f/4

Phase One XT – Rodenstock HR Digaron-W 70mm f/5.6