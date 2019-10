ESET heeft een update voor versie 12 van NOD32 Antivirus, Internet Security en Smart Security Premium uitgebracht. Waar de eerste alleen beschermt tegen virussen, spyware en rootkits, hebben de andere twee smaken ook een firewall en spamfilter aan boord, de laatste voegt daar nog antidiefstal- en dataversleutelingsopties aan toe. Een licentie van één jaar voor NOD32 Antivirus kost dertig euro, voor Internet Security veertig euro en voor Smart Security Premium is dat zestig euro. Als er een licentie voor verschillende jaren en/of computers wordt afgenomen, daalt de prijs per stuk echter flink. Het versienummer is aangekomen bij 12.2.30.0 en bevat de volgende aanpassingen:

Version 12.2.30.0 Fixed: In case previously enabled, periodic scanning by Windows Defender is turned off after upgrade

Fixed: GUI issues upon confirming 'Date of Birth' using keyboard

Fixed: Various minor bugs and localization issues Version 12.2.29.0 Fixed: Registration to Windows Security Center failed after upgrade from version 12.X

Fixed: Various minor bugs and localization issues Version 12.2.23.0 Added: New Telemetry settings collected from our users

Added: Scanner logs

Added: Drag and Drop capabilities to Quarantine feature

Changed: Windows XP is not supported

Improved: Graphic elements in GUI

Improved: In browser blocking in Parental control / Web Access Protection

Fixed: Various functional and localization bugs