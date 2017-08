ESET heeft een update voor versie 10 van NOD32 Antivirus, Internet Security en Smart Security Premium uitgebracht. Waar de eerste alleen beschermt tegen virussen, spyware en rootkits, hebben de andere twee smaken ook een firewall en spamfilter aan boord, de laatste voegt daar nog anti-diefstal- en dataversleuteling-opties aan toe. Een licentie van één jaar voor NOD32 Antivirus kost dertig euro, voor Internet Security veertig euro en voor Smart Security Premium is dat zestig euro. Als er een licentie voor verschillende jaren en/of computers wordt afgenomen, daalt de prijs per stuk echter flink. Het versienummer is aangekomen bij 10.1.219 en bevat de volgende aanpassingen:

Version 10.1.219 Improved: Screen reader improvements including product user interface text-to-speech and tab key navigation

Improved: Ability of in-product upgrade to install cross-line products to support Smart Security to Internet Security migration

Fixed: Minor bug fixes and localization updates Version 10.1.204 Improves quarantine tool user interface

Improves user experience for application statuses

Adds new coding options for email notifications

Fixes minor Anti-theft Bugs

Adds Home pane message in case product awaits Windows Security Center registration

Adds option for Update profile to be set for every network independently and automatically

Includes other minor bug fixes and improvements