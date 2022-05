Phase One heeft een update van Capture One uitgebracht, namelijk versie 21 (14.4.1). Capture One is een fotobewerkingsprogramma en ondersteunt raw bestanden van de meeste digitale camera's. Het is beschikbaar in verschillende uitgaven: een standaarduitgave met ondersteuning voor meer dan vijfhonderd camera's, en Fujifilm-, Nikon- of Sony-uitgaven die alleen overweg kunnen met de camera's van Fujifilm, Nikon of Sony. De prijs van deze drie laatste versies ligt onder die van de standaarduitgave. Voor meer informatie over de mogelijkheden van dit programma verwijzen we naar deze pagina. De aankondiging van deze uitgave ziet er als volgt uit:

Capture One 21 (14.4.1) release notes



Capture One 21 (14.4.1) is a service release containing new operating system support, new camera and lens support, and important bug fixes.



Operating System Support Capture One 21 (14.4.1) is supported on Windows 11. New Camera Support Sony ZV-E10

Fujifilm X-T30 II

Panasonic GH5 II New Lens Support Sigma 35mm F1.4 DG DN | A (L-mount)

Sigma 35mm F1.4 DG DN | A (Sony E)

Sigma 35mm F2 DG DN | C (L-mount)

Sigma 35mm F2 DG DN | C (Sony E)

Sigma 24-70mm F2.8 DG DN | A (L-mount)

Sigma 24-70mm F2.8 DG DN | A (Sony E)

Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM

Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25mm F4.0 PRO

Phase One RS 150mm MKIII Aerial

Phase One Industrial - Schneider Kreuznach RS 80mm-Ar Bug Fixes Mac Fixed an issue where the Exporter in Capture One Express would be empty

Fixed an issue where some menu items might appear twice

Fixed an issue where publish plug-ins did not work as expected

Fixed various crashes Bug Fixes Windows Fixed an issue where watermarks could not be adjusted vertically

Fixed an issue where images from Panasonic FZ80 would not show up

Fixed various crashes