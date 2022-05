Nikon heeft voor zijn WR-R11a en WR-R11b draadloze afstandsbedieningen nieuwe firmware uitgebracht, met 1.01 als versienummer. Met deze ontvangers kun je de ontspanknop van de camera draadloos bedienen of de ontspanknoppen van verschillende camera's die zijn gekoppeld aan de hoofdcamera, synchroniseren. Ze kunnen daarnaast worden gebruikt om externe flitsers te bedienen in opstellingen voor geavanceerde draadloze flitssturing. De firmware-update voor de WR-R11a kan via een Nikon D6-camera worden uitgevoerd. Voor de WR-R11b kan dat gedaan worden via een Nikon Z 5, 6, 6II, 7, 7II of een D780. De beknopte lijst met aanpassingen ziet er als volgt uit:

Wijzigingen van firmwareversie 1.00 naar 1.01 Het proces om het koppelen te beëindigen is verbeterd om beëindigen van het koppelen te vergemakkelijken.