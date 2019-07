Versie 3.6 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig om bijvoorbeeld een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert een van de snelste in zijn soort te zijn. Met versie 3.0 heeft het programma een iets ander uiterlijk gekregen en is de ondersteuning voor Windows XP en Vista vervallen. In versie 3.6 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Version 3.6 Add support for persistent partitions [EXPERIMENTAL]

(Note: The above won't work with Ubuntu until Ubuntu bug #1489855 is properly fixed)

Add a mode to use VDS when partitioning/formatting (Alt-V) [EXPERIMENTAL]

Add full extraction support for efi.img (Solus)

Fix listing of potentially blocking processes

Fix NTFS not being selectable when using Grub4DOS

Fix download script not being launched when the user name contains a space

Fix translated messages potentially being truncated (e.g. Thai)

Fix progress bar report for screen readers (Accessibility issue)

Fix a regression where Windows format prompts would not be suppressed

Improve(?) Windows To Go support by following Microsoft's recommended partition order

Don't enumerate Windows Sandbox VHDs

Disable ISO mode when Manjaro ISOHybrids are being used

Update embedded GRUB to version 2.04